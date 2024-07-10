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Три человека погибли при крушении спортивного самолета в Татарстане

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спортивный самолет разбился в Татарстане, три человека погибли, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Cessna 172 выполнял прогулочный полет рядом с палаточным лагерем в поселке Камское Устье. При выполнении маневра на сверхнизкой высоте произошло крушение", - сказал собеседник агентства.

Погибли три человека, включая пилота.

Еще один пассажир смог выпрыгнуть из самолета перед аварией и был госпитализирован с переломами.

В свою очередь пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила о потерпевшем крушение легкомоторном самолете Cessna-172.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло утром в среду вблизи поселка Камское Устье в Татарстане.

"(Есть информация о том - ИФ), что трое погибших и один пострадавший", - уточнили "Интерфаксу" в отделе полиции Камского Устья.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате воздушное судно получило повреждения и загорелось.

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Татарстан
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