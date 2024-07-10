Правительство не видит рисков роста цен на удобрения при увеличении налогов для отрасли

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не видит рисков повышения внутренних цен на удобрения при росте налоговой нагрузки на отрасль, имеет инструменты регулирования, если цены начнут расти. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета федерации.

"Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое. Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструмент, чтобы регулировать этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В июне и сентябре 2022 года они были проиндексированы, позднее индексация не проводилась. В мае Федеральная антимонопольная служба сообщила, что действие меры по фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка продлено до 30 ноября 2024 года.

Также с 1 декабря 2021 года в России введены нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. В настоящее время квоты действуют также до 30 ноября 2024 года.

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который в том числе предусматривает повышение НДПИ на сырье для удобрений и введение акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года.

В соответствии с поправками, для калийной и фосфатной руды вместо фиксированной ставки НДПИ вводится формула с привязкой к экспортным котировкам (для калия - на FOB Балтика/Черное море, для фосфатов - на FOB Марокко). Формула также учитывает процент содержания полезного вещества в добытой руде. Эти слагаемые умножаются на базовую ставку - 3% для калийной руды и 4% для фосфатов.

При этом предусмотрена надбавка к НДПИ, которая "включается" при цене калия выше $300 за тонну и фосфатной руды - выше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды.

Кроме того, с 1 января 2025 года вводится акциз на газ, закупаемый для производства аммиака. Формула акциза привязана к экспортным котировкам карбамида на Балтике. Это значение в базовом варианте умножается на ставку 6,5%, а от превышения цены в $300 за тонну предусмотрена надбавка, взимаемая по ставке 12%.

Для мощностей по производству аммиака, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2025 года, а также для проектов, реализованных до этой даты в рамках специнвестконтрактов (СПИК), предусмотрен понижающий коэффициент по акцизу (в первые 5 лет с момента запуска ставка будет нулевой, затем за 3 года предусмотрен поэтапный переход на полную ставку).

С отрасли минудобрений за счет роста НДПИ, согласно первой версии поправок, планировалось ежегодно собирать дополнительные 25,2 млрд рублей, за счет акциза на газ - еще 43,4 млрд рублей.