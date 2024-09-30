Цены на газ и его транспортировку в ближайшие три года не будут повышать сверх плана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на газ и тарифы на его транспортировку в предстоящем трехлетнем периоде не предполагается повышать сверх уже заложенного ранее темпа роста, сообщил "Интерфаксу" глава ФАС Максим Шаскольский.

"Нет. Должны быть экономически обоснованные заявки, их нет", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли повышение тарифов на газ больше, чем сейчас планируется.

"Сверх прогноза - нет. Ни оптовых цен, ни тарифов на транспортировку", - подчеркнул Шаскольский, пояснив, что в случае повышения цен на газ "безусловно значимое для промышленности ценовое давление есть, поэтому пока нет решения повышать".

Цены на газ в России с 1 июля 2024 года проиндексированы на 11,2%. Далее, согласно принятой осенью в 2023 года версии среднесрочного (трехлетнего) макропрогноза, в середине 2025 года намечена индексация цен на газ для всех категорий на 8,2%. В 2026 году, как ожидается, рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так, для всех потребителей, кроме населения, оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения на 3%.

Сейчас идет бюджетный процесс, в ближайшее время ожидается внесение в Госдуму проекта бюджета (и обнародование в его составе нового макропрогноза) на следующие три года.

До декабря прошлого года в России существовало две регулируемые цены на газ. Новая категория появилась после того, как была отдельно индексирована на 10% регулируемая цена на газ для промышленности. Сейчас есть три регулируемых цены: для населения (самая низкая), для электроэнергетики и ЖКХ, а также для промышленности.

В декабре 2023 года повышение цен было проведено "в целях формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году". Оно коснулось только промышленности "в целях сглаживания влияния динамики цен на газ на экономику", отмечается в тексте среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.