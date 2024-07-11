В Думу внесен законопроект о повышении доступности объектов туризма для инвалидов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение доступности объектов туристской индустрии для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Сегодня мной и моими коллегами-депутатами был внесен проект нового федерального закона, предусматривающий внесение изменений в закон о туризме № 132-ФЗ, а также в закон № 181-ФЗ о социальной защите инвалидов в целях законодательного обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Проектом федерального закона предлагается закрепить обеспечение беспрепятственного доступа туристов с ограниченными возможностями к местам отдыха и объектам социальной, инженерной, транспортной и иных инфраструктур туристской индустрии в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Тарбаева, авторами законопроекта являются представители всех думских фракций.