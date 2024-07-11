Поиск

В Думу внесен законопроект о повышении доступности объектов туризма для инвалидов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение доступности объектов туристской индустрии для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Сегодня мной и моими коллегами-депутатами был внесен проект нового федерального закона, предусматривающий внесение изменений в закон о туризме № 132-ФЗ, а также в закон № 181-ФЗ о социальной защите инвалидов в целях законодательного обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. Проектом федерального закона предлагается закрепить обеспечение беспрепятственного доступа туристов с ограниченными возможностями к местам отдыха и объектам социальной, инженерной, транспортной и иных инфраструктур туристской индустрии в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Тарбаева, авторами законопроекта являются представители всех думских фракций.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки дронов на Ржевку погиб человек

Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ в июне

ПВО отразила атаку БПЛА в Ступинском городском округе

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Что произошло за день: среда, 10 июля

Минюст и Минкультуры вместе защитят нацбезопасность и суверенитет в культурной сфере

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });