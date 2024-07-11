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Путин одобрил создание в Петербурге пилотной школы управления НКО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным создать в северной столице школу управления НКО.

"Некоммерческие организации - очень важная структура. В нашем городе их более 9 тысяч. Их число постоянно растет", - сказал Беглов в ходе встречи с Путиным в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в связи с большим количеством НКО образовалась необходимость в создании специальной школы.

"Мы хотим создать в Петербурге такую школу. Мы готовы открыть школу управления НКО, сделать это пилотным проектом", - отметил глава Петербурга.

Президент назвал идею о создании школы НКО "очень хорошей". Кроме того, Путин напомнил Беглову о важности "обратной связи с людьми".

"Чтобы люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей. Особенно по благоустройству", - уточнил Путин.

Владимир Путин Санкт-Петербург Александр Беглов НКО
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