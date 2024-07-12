Грузооборот морских портов РФ в I полугодии сократился на 3,1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2024 года уменьшился на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 448,6 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов сократилась на 2,7% до 219,9 млн тонн, наливных – на 3,5% до 228,7 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля упала на 12%, до 95,4 млн тонн, черных металлов - на 13,7% (до 9,7 млн тонн), руды - на 0,8% (до 4,9 млн тонн), грузов на паромах - на 0,7% (до 3,9 млн тонн). При этом увеличилась перевалка зерна - на 10,1% (до 37,1 млн тонн), грузов в контейнерах - на 10,9% (до 27,7 млн тонн), минеральных удобрений - на 28,1% (до 21,3 млн тонн).

В сегменте наливных грузов выросла перевалка сжиженного газа - на 3,2% (до 18,5 млн тонн), пищевых грузов - на 12,1%, до 3,3 млн тонн. Сократилась перевалка нефти - на 1,5%, до 138,2 млн тонн, нефтепродуктов - на 9,6% (до 66,7 млн тонн).

Экспортных грузов перегружено 354,7 млн тонн (-3%), импортных грузов - 20,7 млн тонн (+4,7%), транзитных - 34,3 млн тонн (+2,7%), каботажных - 38,8 млн тонн (-11,8%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 47,2 млн тонн (-4,7%), из них объем перевалки сухих грузов составил 12,7 млн тонн (-14,6%), наливных грузов - 34,4 млн тонн (-0,4%). Грузооборот порта Мурманск составил 27,3 млн тонн (-10,5%), Сабетта - 14,7 млн тонн (+6,4%), Варандей - 2,6 млн тонн (-2,6%) и Архангельск - 1,2 млн тонн (+40,6%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов составил 140,3 млн тонн (+1,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 63,3 млн тонн (+9,3%), наливных грузов - 77 млн тонн (-4,5%). Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург вырос на 22,7%, до 27,4 млн тонн. Порт Усть-Луга сократил перевалку на 1,9%, до 68,7 млн тонн, Высоцк - на 14,3%, до 5,7 млн тонн, Приморск - на 4,6%, до 32,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 134 млн тонн (-8%), в том числе сухих грузов - 64,8 млн тонн (-11,1%), наливных грузов - 75,1 млн тонн (-6,1%). Порт Новороссийск увеличил перевалку на 3,1%, до 86,1 млн тонн. Перевалка в порту Тамань упала на 41,6% до 13,1 млн тонн. Уменьшился грузооборот порта Туапсе - до 10,4 млн т (-18,9%), Кавказ - до 10,6 млн т (-5,9%), Ростов-на-Дону - до 7,6 млн т (-4,5%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 4,4 млн тонн грузов (+23,4%), в том числе сухих грузов - 3,1 млн тонн (+46%), наливных грузов - 1,3 млн тонн (-9%). Объем перевалки грузов в порту Астрахань увеличился до 2,1 млн тонн (+22%), порт Махачкала сократил грузооборот до 1,6 млн тонн (+4,3%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот составил 116,9 млн тонн (-2,1%), из них объем перевалки сухих грузов составил 76 млн тонн (-3,7%), наливных - 40,8 млн тонн (+1,1%). Увеличили грузооборот порты: Владивосток - до 18,8 млн тонн (+12,4%), Восточный - до 44,1 млн тонн (+0,1%), Находка - до 14,4 млн тонн (+5,8%). Сократился объем перевалки грузов в морских портах Ванино - до 14,1 млн тонн (-23,9%) и Пригородное - до 7 млн тонн (-6,2%).