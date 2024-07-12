Думе предложили усилить ответственность за вовлечение детей в преступления

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, сообщил председатель комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарев.

"Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 УК РФ вместе с коллегами внесли в Госдуму", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в пятницу.

Он пояснил, что квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок вплоть до 7 лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, усиленную ответственность до 6 лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

"Преступники, использующие доверчивость и неспособность детей в полной мере оценивать свои поступки, должны отвечать по всей строгости закона. По статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% - с 1,4 тысяч до 2,1 тысяч", - написал Пискарев.

По его словам, также зафиксированы случаи вовлечения детей, включая младшеклассников, в совершение диверсий и очень часто общение с ребенком ведется через интернет. "Эффективность подобных мер показало предпринятое нами несколько лет назад усиление ответственности за склонение детей к суициду, - число таких случаев заметно сократилось", - отметил глава комитета.