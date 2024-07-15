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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 19:29

Дрон упал на территорию электроподстанции в Липецкой области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, пострадавших нет.

"БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. (...) Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее в ночь на понедельник в Липецкой области была объявлена воздушная тревога, а в Становлянском муниципальном округе - красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Липецкая область Игорь Артамонов ВСУ
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