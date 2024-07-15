Более 350 населенных пунктов в Орловской области остались без электроснабжения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии из-за ночной грозы и шквалистого ветра произошло в Орловской области, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

В результате непогоды пострадали объекты ПАО "Россети Центр" - Орелэнерго" в 11 муниципальных образованиях: Дмитровском, Кромском, Урицком, Орловском муниципальном округе, Болховском, Верховском, Залегощенском, Покровском, Ливенском, Должанском, Мценском районах, говорится в сообщении.

В регионе зафиксировано 63 отключения сети от 6 до 10 кВт, не работают 772 трансформаторные подстанции. Обесточено 354 населенных пункта, информирует пресс-служба.

Основная причина отключений - падение деревьев на провода.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 29 бригад, 92 человека, 63 единицы техники и 30 оперативно-выездных бригад.

Отмечается, что для устранения последствий непогоды будут дополнительно привлечены бригады из Воронежа, Липецка, Курска и Белгорода.