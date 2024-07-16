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В Херсонской области отмена "сухого закона" в 15-километровой зоне продлилась неделю

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области снова ввели запрет продажи крепкого алкоголя в 15-километровой зоне вдоль Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Розничная продажа алкоголя распространяется на все магазины и на заведения общепита. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

"Продажа слабоалкогольных напитков - пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи - по-прежнему разрешается", - заключил Сальдо.

8 июля власти Херсонской области разрешили продавать алкоголь на территории региона после почти двухлетнего запрета.

12 июля стало известно, что в 15-километровой зоне вдоль реки Днепр в Херсонской области вводится пропускной режим в целях безопасности. С 1 августа он будет действовать в Каховском муниципальном округе, а к началу сентября - во всех округах 15-километровой зоны.

Владимир Сальдо Днепр Херсонская область
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