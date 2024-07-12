В Херсонской области вводится пропускной режим в 15-километровой зоне вдоль Днепра

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пропускной режим вводится в 15-километровой зоне вдоль реки Днепр в Херсонской области в целях безопасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Вводится особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне к востоку от правого берега Днепра ... Эти меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области", - написал он в телеграм-канале.

Доступ в зону, на которую распространится ограничение, будет возможен только по пропускам. С 1 августа пропускной режим будет действовать в Каховском муниципальном округе, а до конца месяца - во всех округах 15-километровой зоны.