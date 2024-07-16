Минобороны РФ сообщило об ударах по девяти бригадам в ДНР и Харьковской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" нанесли удары по шести украинским бригадам в ДНР, улучшили тактическое положение, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гнатовка, Тимофеевка, Селидово, Щербиновка и Торецк Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта отражены шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в сводке.

Группировка войск "Север" за сутки нанесла удары по трем бригадам вооруженных сил Украины в Харьковской области и отразила пять атак, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, потери украинской армии составили: до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, гаубица М777, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Подлиман Харьковской области, Торское, Красный Лиман, Кировск (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

По информации Минобороны РФ, отражена одна украинская контратака, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: до 545 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, восемь гаубиц, орудие Д-20 и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР)", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", шесть гаубиц, две станции радиоэлектронной борьбы, а также семь полевых складов боеприпасов.

Войска группировки "Днепр" нанесли удары по трем украинским бригадам, в том числе в районе Херсона, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон", - сказано в сообщении.

Потери ВСУ здесь составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две гаубицы, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, говорится в сводке.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотников. В ведомстве также сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23739 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве.