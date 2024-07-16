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ВС РФ счел, что суды не должны индексировать валютную задолженность на уровень рублевой инфляции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Индексация взысканных судами валютных требований по уровню инфляции в России не должна проводиться в судебном порядке, решил Верховный суд (ВС) РФ. Такая упрощенная процессуальная возможность предполагается только для ситуаций, когда присужденная сумма выражена в рублях, говорится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ. Если же обязательства установлены в иностранной валюте, то это означает, что выбран альтернативный способ компенсировать влияние рублевой инфляции, констатировали судьи.

Эта позиция озвучена при рассмотрении дела с участием Игоря Фоменко и ООО "Ниимстрой". В фокусе разбирательства находилась судьба 431,18 тыс. евро неустойки, которую с этой компании взыскала австрийская AAPF Holding GmbH. Долг возник из договора займа 2015 года на 6 млн евро, которые должны были пойти на финансирование строительства многоквартирного дома в Краснодаре.

Решение о взыскании неустойки было принято 30 марта 2021 года, а в декабре того же года AAPF Holding, так и не дождавшись оплаты, уступила долг Фоменко. Он же получил причитающееся только в мае 2022-го, после чего обратился в суд с заявлением об индексации присужденной суммы в судебном порядке.

Такая возможность предусмотрена статьей 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ, которая позволяет взыскателю добиваться индексации присужденных в его пользу сумм со дня вынесения решения на дату фактической оплаты. Это упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником судебного решения, когда присужденные средства обесцениваются в результате экономических явлений. Согласно упомянутой норме, для расчета используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги в РФ. С учетом этого сумма индексации, по подсчетам Фоменко, составила 80,44 тыс. евро.

"Ниимстрой" был против индексации. Его позиция заключалась в том, что обязательства по займу были выражены в евро и поэтому неправильно применять нормы об индексации, определяющие инфляционные потери рубля на территории России. Однако Арбитражный суд Краснодарского края и две вышестоящие инстанции удовлетворили требования Фоменко. Особо было отмечено, что на момент вынесения решения о взыскании евро стоил 89,34 рубля, а на момент исполнения - 69,43 рубля за евро. Таким образом, присужденные взыскателю 431,18 тыс. евро обесценились с 38,52 млн рублей до 29,94 млн рублей "только за счет ревальвации рубля без учета инфляции рубля", говорилось, например, в решении первой инстанции.

Разные долги

"Ниимстрой", пытаясь уйти от дополнительного взыскания, обратился с жалобой в ВС РФ. Сначала ее отказались рассматривать - в октябре 2023 года соответствующее определение вынесла судья Наталья Чучунова. Однако потом председатель ВС РФ Ирина Подносова отменила его и передала дело в СКЭС ВС РФ.

Рассмотрев спор, коллегия отменила решения нижестоящих судов и вынесла собственное без передачи дела на новое рассмотрение.

В опубликованном определении перечисляется ряд норм законодательства и документов Конституционного суда РФ, имеющих косвенное отношение к рассматриваемой ситуации, а также упомянутая выше статья 183 АПК РФ. Затем судьи написали следующее: "Системное толкование вышеуказанных норм позволяет сделать вывод о том, что применение установленного процессуальным законодательством порядка расчета индексации предполагается для ситуаций, когда присужденная судом сумма выражена в рублях, поскольку данный порядок непосредственно рассчитан для определения инфляционных процессов, происходящих именно с рублем в условиях ослабления его покупательной способности".

Для обязательств в валюте индексация суммы взыскания на основании статьи 183 АПК РФ не должна применяться, решили судьи ВС РФ. "Соотнесение на стадии вступления в договорные отношения долга и платежа с иностранной валютой по своей сути является для взыскателя альтернативным способом компенсировать влияние рублевой инфляции по сравнению с механизмом, заложенным в статье 183 АПК РФ", - говорится в опубликованном определении.

Судьи ВС РФ также сочли нужным прокомментировать аргумент нижестоящих инстанций о том, что Фоменко понес убытки из-за ревальвации рубля. Это довод, по мнению коллегии, не может служить обоснованием вынесения решений в его пользу. "Поскольку, заранее договорившись о валюте долга и платежа, стороны приняли на себя риск возможного колебания курса рубля как в одну, так и в другую сторону, происходящее за период неисполнения судебного акта возможное изменение курса рубля по сравнению с выбранной сторонами валютой не может рассматриваться как лишающее кредитора компенсации его имущественных потерь", - говорится в определении.

ВС РФ
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