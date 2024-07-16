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В ряде районов Запорожской области вводятся веерные отключения электроэнергии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Веерные отключения электроэнергии вводят в части Запорожской области из-за сбоя генерирующего оборудования, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, отключения затронули Акимовский район, а также часть Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.

Ранее в Минэнерго России сообщили о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В ГК "Росатом" уточнили, что энергоблок станции отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

Об ограничениях в подаче электричества абонентам сообщили в нескольких регионах Юга России.

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