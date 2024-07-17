Росморречфлот обсуждает с "Росатомом" создание речных хабов на северных реках

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта и госкорпорация "Росатом" прорабатывают вопрос создания хабов на реках Обь, Иртыш, Лена и Енисей, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду.

"Грузооборот на реке падает, потому что нет хабов и нет стивидоров, которые должны сорганизовать и накопить груз, обеспечить грузовую базу. Многие компании получили лицензии, у них есть месторождения, но они не имеют или еще не выстроили логистику. Поэтому мы сегодня с "Росатомом" договариваемся о создании на таких арктических и северных реках определенных хабов, которые будут накапливать груз и выходить уже на Северный морской путь", - сказал Тарасенко.

Также прорабатывается вопрос о создании мультимодального хаба на реке Амур, добавил глава Росморречфлота.

По словам Тарасенко, создание хабов является приоритетной задачей агентства. В ходе встречи председатель правительства попросил Тарасенко подготовить программу по намеченным планам.

Как сообщалось, Росморречфлот планирует реализовать проекты речных хабов в Самарской области, Пермском крае, Татарстане и в Подмосковье. Проекты речных хабов будут реализованы с привлечением средств из разных источников. В настоящее время идет оценка общего объема инвестиций.