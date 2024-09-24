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В Росморречфлоте планируют построить шесть речных хабов к 2027 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Создание шести мультимодальных логистических центров на базе речных портов планируется к 2027 году, сообщил журналистам в кулуарах "Морского конгресса" руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Мы уже начали работу, и к 2027 году у нас появится около шести мультимодальных центров", - сказал он.

По его словам, речь идет о создании речных хабов в Омске, в Амурской области, Перми, Саратове, Самаре и Дмитрове (Московская область). Тарасенко также напомнил, что недавно был запущен в работу транспортный мультимодальный хаб в Свияжске (Татарстан).

Говоря о развитии речного судоходства, Тарасенко также сообщил о планах по разработке транзитного водного маршрута по реке Иртыш, который потенциально мог бы связать российский север с Казахстаном и Китаем.

Ранее сообщалось о планах Росморречфлота реализовать проекты речных хабов в четырех регионах: Татарстане, Самарской области, Пермском крае и в Подмосковье.

Росморречфлот Амурская область Андрей Тарасенко Омск Пермь Саратов Дмитров
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