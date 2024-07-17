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Путин в среду проведет совещание по экономике с руководством правительства и ЦБ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам с руководством правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что где-то через пару часов президент проведет совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков журналистам в среду.

В совещании примут участие представители руководства правительства, его экономического блока, администрации президента, Банка России.

Владимир Путин Дмитрий Песков ЦБ РФ
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