Совет Федерации одобрил закон о социальном банковском вкладе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении в РФ с 1 июля 2025 года социального банковского вклада и социального банковского счета, условия которого будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.

Согласно этому закону, максимальный размер социального банковского вклада составит 50 тыс. рублей, срок - один год, с возможностью его продления на такой же срок при условии, что гражданин является получателем мер социальной защиты.

Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Гражданин не вправе иметь более одного действующего договора социального банковского вклада. Заключение договора социального банковского вклада в пользу третьего лица не допускается. Проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не будут подлежать капитализации.

Процентная ставка по социальному банковскому вкладу будет определяться как максимальная ставка по вкладам физических лиц сроком до одного года, привлекаемым банком, без учета коротких вкладов до одного месяца или предложений о вкладах сроком менее одного месяца.

"Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада определяется как максимальный размер процентной ставки по вкладам физических лиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией исходя из выполнения вкладчиком всех предусмотренных договором банковского вклада и (или) иными соглашениями условий, необходимых для ее получения, за исключением вкладов сроком до одного месяца и вкладов, предложение о внесении которых действует менее одного месяца", - говорится в одобренном законе.

Также предполагается введение социального банковского счета. Требования к сторонам его открытия такие же, как для социального вклада: банк - участник системы обязательного страхования вкладов (ССВ), с одной стороны, и гражданин, сведения о котором содержатся в социальной системе, с другой.

При этом в договоре социального счета убирается планка максимального размера размещения в 50 тыс. рублей и допускается капитализация процентов, так как они не должны будут перечисляться на другой счет.

Уточняется, что банк ежедневно начисляет проценты на остаток денежных средств на социальном банковском счете в размере до 50 тыс. рублей по ставке не менее 1/2 от действующей на дату начисления процентов ключевой ставки ЦБ, а на остаток денежных средств в размере, превышающем 50 тыс. рублей, по ставке, которая будет прописана в договоре социального банковского счета.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года для системно значимых кредитных организаций, в отношении иных кредитных организаций - с 1 января 2027 года.