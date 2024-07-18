Подстанция загорелась в Славянске-на-Кубани, часть города осталась без света

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Часть жителей города Славянска-на-Кубани Краснодарского края лишилась без электроснабжения из-за пожара на подстанции, сообщил глава администрации Славянского района Роман Синяговский в своем телеграм-канале в четверг.

"В 20:30 мск 17 июля произошел пожар на подстанции, расположенной на пересечении улиц Батарейной и Казачьей. Из-за жары и перегруза линии вспыхнуло оборудование. Ночью шли подготовительные работы. С семи утра энергетики приступили к восстановлению", - написал Синяговский.

В первой половине дня работу подстанции планируют восстановить, добавил он.

Глава района также отметил, что из-за повреждения питающей линии электропередачи произошли сбои в работе водозабора и, соответственно, подачи воды потребителям.

"В настоящее время приход воды в скважины меньше, чем расход. Часть скважин питают дизельные электростанции. Из 17-и работает семь. Службы работают над устранением повреждения", - сообщил он.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Славянского района, электроснабжение постепенно начали восстанавливать.

Славянск-на-Кубани - административный центр муниципального образования Славянский район, включающего в свой состав 14 сельских и одно городское поселение. Город краевого подчинения.

Согласно открытым источникам, на 2023 год численность населения составляет около 62 тыс. человек.