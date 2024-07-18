Роспотребнадзор создаст модель определения эпидпотенциала природных очагов опасных инфекций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Модель определения эпидемического потенциала природных очагов опасных инфекций будет создана на базе электронных карт природных очагов заболеваний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже разработано 30 паспортов и электронных карт природных очагов и чумы, и геморрагической лихорадки. (...) Мы продолжаем эту работу. И эта работа позволяет нам перейти к следующему этапу - созданию модели определения эпидемического потенциала участков природных очагов опасных инфекций, включая трансграничные", - сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС".

Также глава ведомства сообщила о разработке в рамках программы "Санитарный щит" 46 новых тестов, позволяющих определить ту или иную инфекцию. Производство тестов, как уточнила Попова, удалось плотностью импортозаместить.