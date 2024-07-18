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ФАС признала "ЛУКОЙЛ" виновным в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба признала ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Пермское управление ФАС зафиксировало повышение цен на топливо на АЗС этой компании. Ранее в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95 выросли на 85 копеек, отмечает ФАС.

Территориальное управление службы установило, что расходы компании на розничную реализацию бензинов Аи-92 и Аи-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. "Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали", - делает вывод ведомство.

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. "По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП", - предупредила ФАС.

ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт ФАС Пермский край
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