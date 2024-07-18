В Думе предложили сократить до трех лет срок действия гарантии застройщика жилья

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил поправку, по которой покупатели квартир будут иметь три года на устранение недостатков в жилье, полученном от застройщика, в то время как сейчас этот срок составляет пять лет.

Авторы поправки - председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, депутаты Владимир Кошелев и Сергей Колунов.

Согласно действующему законодательству, застройщик несет перед собственниками жилых помещений ответственность за ненадлежащее качество строительства жилого дома. Согласно ст. 7 ч. 5 закона о долевом строительстве, гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства. Внесенная поправка предлагает сократить срок действия гарантии застройщика до 3 лет, как это установлено для технологического и инженерного оборудования.

По закону участник долевого строительства может требовать у застройщика исправления недостатков объекта строительства, выявленных в течение гарантийного срока. Если застройщик отказывается удовлетворить требования или не исправляет недостатки в установленный срок, участник имеет право обратиться в суд.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№635611-8), который сокращает размер неустойки, которая присуждается в пользу дольщика, если застройщик задержал устранение недостатков в квартире или отказывается возместить расходы покупателя на их исправление либо соразмерно уменьшить цену квартиры по договору. Для этого авторы документа предлагают отказаться от применения к упомянутым ситуациям закона о защите прав потребителей и закрепить правила расчета и размеры неустоек со штрафами непосредственно в законе N214-ФЗ.

Согласно проекту, если жилье куплено физлицом для личных нужд, не связанных с предпринимательством, то неустойка за несвоевременное устранение дефектов будет составлять 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день от стоимости расходов для устранения недостатков, а если из-за недостатков жить в квартире нельзя - от цены договора. Если же объект куплен не для личных нужд, то расчет должен будет производиться исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. Сейчас эта санкция рассчитывается в размере 1% за каждый день просрочки.

Законопроект также снижает размер штрафа от суммы, присужденной за нарушение договорных обязательств. Сейчас дольщики при удовлетворении их требований к застройщику вправе рассчитывать на применение закона о защите прав потребителей, где размер штрафа составляет 50%. Однако авторы инициативы намерены сократить его в 10 раз – до 5%.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 23 июля.