Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ 18 июля подал исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к Megapolis Distribution B.V., говорится в данных картотеки.

Megapolis Distribution B.V. - владелец табачного дистрибутора ГК "Мегаполис", зарегистрирован в Нидерландах. Ранее российское юрлицо ГК "Мегаполис" было включено в перечень экономически значимых организаций.

Заявление принято к производству, первое заседание по делу назначено на 8 августа. Детали по делу пока не приводятся.

Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

АО "Торговая компания "Мегаполис" на 100% принадлежит нидерландской компании Megapolis Distribution B.V. Конечными бенефициарами "Мегаполиса" являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8% в компании. Такие данные содержались в проспекте к IPO Mercury Retail Group в 2021 году, совладельцами которой также являются Кесаев и Кациев.

"Мегаполис" занимается поставками сигарет, безалкогольных напитков, бакалейных товаров и др.