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"Уралэнергопром" к 2029 году построит завод импортозамещающих насосов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ООО "Уралэнергопром" до конца 2028 года запустит в Свердловской области производство гидравлических машин, инвестиции в проект оцениваются в 170 млн рублей, сообщает Департамент информполитики региона.

Компания планирует построить свой второй завод на арендованном в Березовском городском округе земельном участке площадью 4 тысячи кв. м, который получила в 2023 году без торгов в рамках господдержки как импортозамещающее предприятие.

Предполагается, что после запуска производства ассортимент продукции компании вырастет в 4 раза, а объем выпуска составит 25 тысяч единиц в год. Штат предприятия при этом увеличится на 100 человек.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, завод "Уралэнергопром" много лет продавал и ремонтировал насосы, а в 2019 году наладил выпуск собственной продукции. Сейчас предприятие занимается обратным инжинирингом и создает гидравлические машины на замену французским, немецким, бельгийским и украинским насосам.

"Уралэнергопром" производит технику для ТЭЦ, ГРЭС и водоканалов. Предприятие выпускает насосы промышленного и бытового назначения весом от 1 до 5,5 тонны и поставляет их на внутренний рынок, в ближнее и дальнее зарубежье.

По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано в 2018 году в городе Березовский, в равных долях принадлежит двум физлицам - директору Виталию Дрягину и Антону Гагаринову.

Березовский Урал Уралэнергопром Свердловская область Вадим Третьяков Антон Гагаринов Виталий Дрягин
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