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Вице-премьер Госсовета КНР посетит РФ 21-23 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян нанесет визит в Россию в ближайшие дни, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетит Россию 21-23 июля", - говорится в сообщении агентства.

Ранее он заявлял, что Китай готов к углублению сотрудничества с Россией в области энергетики для достижения результатов, которые будут способствовать развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

КНР РФ Дин Сюэсян
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