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Кабмин изучает изменение расчета экспортных пошлин на СУГ и идею по ее временному обнулению

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность изменения расчета экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГ) за счет корректировки ценовых индикаторов с целью поддержания экономической эффективности их производства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом по итогам последнего совещания по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, изменение расчетов необходимо ввиду риска изменения условий экспорта.

Согласованное предложение совместно с СПбМТСБ поручено разработать Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС и представить его в правительство.

По словам другого источника агентства, по предложению производителей рассматривается вариант временной отмены экспортной пошлины на СУГ до внедрения иного индикатива в формулу ее расчета.

В настоящее время экспортные пошлины на СУГ рассчитываются с учетом средней цены, сложившейся на базисе DAF Брест (на границе с Польшей). При средней цене ниже $490/тонна она равна нулю, при цене $490-640/тонна - 0,5, при $640-740/тонна - 0,6, выше $740/тонна - 0,7.

В конце 2023 года Евросоюз ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет подпадают сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды. Санкции вступили в силу 19 декабря, но с учетом годового переходного периода, то есть прямые поставки СУГ будут запрещены в ЕС с конца 2024 года.

РФ
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