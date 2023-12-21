СУГ повернут вспять. Обзор

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ. Вслед за нефтью и нефтепродуктами новые ограничения толкают мир на очередной круговорот поставок – теперь СУГ. Российским компаниям в течение переходного года предстоит найти новые направления сбыта вместо главного рынка, европейским странам – новых контрагентов.

Санкции с временным лагом

Объявленные ограничения Евросоюза затрагивают импорт из России практически всей номенклатуры СУГ. Под запрет попадают сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды.

По оценке ЕС, данные санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро.

Санкции вступили в силу 19 декабря, но с учетом годового переходного периода. Это означает, что до конца 2024 года контрагенты смогут осуществлять поставки по долгосрочным контрактам, заключенным до объявления ограничений.

Изменяя традициям

Европейские страны традиционно являются для России главным рынком сбыта сжиженных углеводородных газов: в среднем свыше 75% от общего объема ежегодного экспорта более 3 млн тонн. Среди основных покупателей на этом направлении – Польша и страны Прибалтики. Востребованность российских СУГ в Восточной Европе обусловлена их доступностью, а также простой логистикой: пропан-бутановые смеси доставляются туда по железной дороге.

По оценке исследовательской группы "Петромаркет", за десять месяцев 2023 года российские компании поставили за рубеж 2,926 млн тонн СУГ, что на 5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Европейский рынок по-прежнему занимает большую часть российского экспорта, однако его доля в текущем году заметно снизилась - с 83% до 66%.

В "Петромаркете" отмечают, что санкции против российских СУГ приведут к глобальному изменению экспортно-импортных потоков аналогично тому, как это было с нефтью и нефтепродуктами. "Изменения будут по всему миру, но сейчас трудно сказать, к чему приведет запрет Евросоюза на импорт российских СУГ", - отметили в исследовательской группе.

Польша сходит с поезда

Большая часть российского экспорта СУГ в Европу предназначается для Польши. С начала года она уже приняла по железной дороге более 1 млн тонн сжиженных газов. По расчетам агентства Argus, в ноябре в Польшу было поставлено 91 тыс. тонн, а среди основных контрагентов – "Иркутская нефтяная компания", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР" и "Татнефть".

Согласно данным Польской ассоциации сжиженного газа (POGP), по итогам десяти месяцев 2023 года российские СУГ составляют почти половину в общем объеме импорта. Второе место занимает Швеция с долей 21,2%, третье - Норвегия с 5,2%.

Именно Польша, будучи главным потребителем сжиженных газов из России, выступила за введение запрета на их импорт. По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, страна, вероятнее всего, будет искать замену российским СУГ на американском рынке.

"Основные изменения на польском направлении, вероятно, будут связаны с ростом поставок из США, для которых сжиженные углеводородные газы являются одной из крупнейших статей нефтяного экспорта", - сказал Фролов.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко считает, что экспорт сжиженных газов из США может сделать Польшу важным игроком на этом рынке. "Думаю, что потребности прибалтийских стран и стран южной Восточной Европы будут перекрыты той же Польшей, которая является крупным хабом, получающим СУГ и из Северного моря, и из США", - отметил эксперт.

Зампредседателя набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, в свою очередь, сомневается, что без расширения логистических мощностей Польша сможет компенсировать выпадение российских поставок СУГ: "Да, США активны на рынке, направляют большие газовозы с пропаном и на северо-запад, и на юг Европы. Но Польша, как крупнейший потребитель СУГ, не может принять в морских терминалах более 40% объема потребления".

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отмечает, что еще одним вариантом для Польши может стать реэкспорт российских сжиженных газов из Турции. "Кроме того, дополнительные объемы смогут направить страны Персидского залива", - отметил эксперт.

По протоптанным дорожкам

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что в перспективе новыми крупными рынками сбыта для российских СУГ - так же, как и в истории с нефтью и нефтепродуктами, станут Китай и Турция. Однако основным препятствием для этого, прежде всего, в восточном направлении, станет отсутствие аналогичной транспортной инфраструктуры, имеющейся на западе страны.

"Представляется, что главные инфраструктурные резервы уже использованы, теперь необходимо строительство новых объектов. (. . .) Новый ориентир будет вырабатываться в процессе складывания новых направлений экспорта российских СУГ. Здесь перспективным видится китайское направление, где по обе стороны границы идет строительство инфраструктуры. В следующем году увидим, насколько запрет экспорта в западном направлении подтолкнет развитие восточного", - заявили в "Петромаркете".

В группе отмечают, что Россия сейчас также развивает экспорт СУГ в Афганистан, Монголию и страны Средней Азии.

В течение переходного периода экспорт будет стабильным и в европейские страны, отмечает Дьяченко: "Я думаю, в этот период мы увидим рост поставок в Европу. При этом цена российского предложения может снизиться относительно предложений конкурентов".