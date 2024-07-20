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В Сочи сообщили о возможных смерчах над Черным морем

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупреждают о формировании смерчей над Черным морем.

"По сообщению метеорологов, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня 20 июля в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи в субботу.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Как отмечается в сообщении, жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Сочи Черное море
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