В Сочи сообщили о возможных смерчах над Черным морем

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупреждают о формировании смерчей над Черным морем.

"По сообщению метеорологов, в ближайшие 1-3 часа и до конца дня 20 июля в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи в субботу.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Как отмечается в сообщении, жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.