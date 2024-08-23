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В Сочи растет число инфекционных заболеваний среди туристов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Сочи усиливают меры профилактики инфекционных заболеваний из-за роста числа жалоб туристов на симптомы кишечной инфекции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"В связи с активным летним сезоном и высоким турпотоком фиксируется динамика в сторону увеличения обращений людей в медицинские организации с симптомами острой кишечной инфекции. 65% из общего числа обратившихся - туристы, 87% - дети", - сказал представитель администрации .

На заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии участники обсудили профилактику инфекционных заболеваний и меры по предотвращению роста случаев острых кишечных инфекций.

"Мы тщательно проанализировали июль по всем санитарно-эпидемиологическим показателям, зафиксировано увеличение случаев обращений с симптоматикой острых кишечных инфекций. Динамика контролируемая, принимаются все необходимые меры", - заявил через пресс-службу мэрии главный государственный санврач Сочи Владимир Оробей.

По его словам, количество заболеваний во многом зависит от личной ответственности за свое здоровье. "Многие гости города, в том числе с детьми, пренебрегают элементарными правилами личной гигиены, а их соблюдение - залог успешного отдыха. Часто мыть руки, не употреблять пищу на пляжах и в сомнительных заведениях общепита - это простой, но очень эффективный способ защиты от острых кишечных инфекций. Купаться следует в строго отведенных для этого местах - на оборудованных морских пляжах", - сказал он.

По его словам, в этом году из-за жаркой погоды море у побережья прогрелось раньше и уже два месяца температура держится на уровне + 28 градусов. Специалисты Роспотребнадзора каждую неделю берут пробы морской воды у глубоководных выпусков и у берега. С мая проведены лабораторные исследования по 4,5 тысячам образцам.

"Результаты по всему побережью соответствуют нормам. Изменения в микробиологических показателях зафиксированы на некоторых реках в связи с обмелением из-за жары и застоем воды. Решением городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии усилен контроль за ограничением водопользования на этих объектах", - подчеркнул Оробей.

Замглавы города Елена Канюк также через пресс-службу сообщила, что по поручению главы города Андрея Прошунина совместно с Роспотребнадзором, Водоканалом, Водостоком, полицией, нацпарком и районными администрациями на реках проводится ежедневный мониторинг, в том числе по незаконным сточным сбросам.

"Продолжаем усиленную профилактическую и информационную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на курортных территориях. На пляжах идет аудиооповещение, на информационных стендах размещены памятки о правилах поведения и соблюдения личной гигиены на отдыхе. Усилили санитарную очистку общественных территорий, обработку и дезинфекцию мест общего пользования: общественный транспорт, автобусные остановки, подземные переходы, пляжи и набережные. С начала лета увеличена частота вывоза мусора. Дополнительно в районах проводятся субботники", - сказала Канюк.

По ее словам, санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Сочи поручила усилить проведение дезинфекционных мероприятий руководителям организаций и учреждений не зависимо от форм собственности.

Сочи Роспотребнадзор Водоканал Владимир Оробей Елена Канюк Андрей Прошунин
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