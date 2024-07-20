В центре Петербурга произошел пожар в ТЦ "Галерея"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Возгорание случилось в субботу в торговом центре "Галерея" в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

На пятом этаже ТРЦ на Лиговском проспекте в кафе наблюдалось горение в вентиляционной вытяжке в кафе на площади 5 кв. метров, говорится в сообщении.

Посетителей эвакуировали. Сведения о пострадавших пока не поступали, добавили в ведомстве.

К тушению привлечены 19 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.