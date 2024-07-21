Минобороны РФ сообщило об ударах "Искандерами" по украинским эшелонам в ДНР

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударе ракетами комплекса "Искандер-М" по двум украинских эшелонам с военной техникой в Донецкой народной республике.

"Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой народной республике", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, в результате ударов уничтожено до 240 украинских военнослужащих и более 60 единиц военной техники.

Ведомство сообщило, в частности, что уничтожено 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 бронемашин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.