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В Апшеронске люди пострадали при взрыве газа в алкомаркете

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Апшеронске (Краснодарский край) в магазине взорвался бытовой газ, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв газа раздался в алкомаркете на улице Ворошилова в Апшеронске. Пострадали до 15 человек, находившихся на автобусной остановке, рядом с магазином", - сказал собеседник агентства.

Здание магазина обрушилось. Под завалами могут быть люди, отметил представитель экстренных служб.

"Из-под завалов извлечен пострадавший. Передан "скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Краснодарский край Апшеронск
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