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Пострадавшая при взрыве газа в центре Апшеронска скончалась в больнице

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Женщина, пострадавшая при взрыве газа в торговых рядах в центре Апшеронска (Краснодарский край), скончалась в краевой клинической больнице N 1 города Краснодара, сообщает оперштаб Кубани.

В РоссииВ Апшеронске люди пострадали при взрыве газа в магазинеЧитать подробнее

Она находилась в тяжелом состоянии.

Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой клинической больнице, говорится в сообщении.

Отмечается, что разбор завалов после ЧП на улице им. Ворошилова продолжается.

"Спасатели работали на месте в течение всей ночи. Сейчас работают 11 человек, задействовано 9 единиц техники - экскаватор, фронтальный погрузчик, КАМАЗы. Улица по-прежнему перекрыта", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рано утром 22 июля в результате взрыва газо-воздушной смеси обрушились конструкции строений на улице Ворошилова в Апшеронске. Возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Краснодарский край Апшеронск Кубань
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