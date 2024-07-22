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Мишустин напомнил о сроках завершения работ в международном терминале аэропорта Хабаровска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в понедельник ознакомился с ходом строительных работ на терминале международных авиалиний хабаровского аэропорта, заявив, что хаб должен быть введен в срок - в марте 2025 года.

Главе правительства показали строительную площадку и рассказали, в какие сроки объект намерены ввести в эксплуатацию. "Мы вместе со СМИ запомнили: март 2025 года. Мы будем запоминать все даты и внимательно смотреть", - сказал Мишустин, выслушав доклад.

Он отметил, что прилетел в Хабаровск из Магадана, где также осматривал строящийся терминал аэропорта. "Но, конечно, Хабаровск - это хаб всего Дальнего Востока", - констатировал премьер, обратив внимание на рост пассажиропотока в воздушной гавани.

Механизм государственно-частного партнерства, при помощи которого реализуют проект, премьер оценил позитивно. "Здорово, что и средства инвестора здесь, и федеральные средства. 800 млн рублей добавили на создание пунктов пропуска. Это тоже очень важно, поскольку это хаб, это логистика. Мы об этом постоянно говорим", - сказал Мишустин, поблагодарив всех, кто принимает участие в строительстве.

Михаил Мишустин Хабаровск Магадан
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