Россия продлила до апреля 2025 года ограничение вывоза сахара по экспортным соглашениям

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз разрешил на период с 1 августа 2024 года по 28 апреля 2025 года экспорт из России в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара, такой приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Документ зарегистрирован в Минюсте 22 июля.

По сути Минсельхоз продлил режим, который действует с 1 августа 2021 года. До сих пор срок его действия был рассчитан до 31 июля 2024 года. Единственное отличие о практики предыдущих лет - сокращенный срок действия (по 28 апреля 2025 года). Ранее такие решения принимались на весь сельхозгод (по сахару - август-июль).

Постановление правительства, допускающее заключение экспортных соглашений между производителями сахара, было принято в апреле 2020 года. Его проект разработала ФАС. Постановление допускает заключение соглашений между производителями сахара и/или торговцами при его экспорте за пределы ЕАЭС. Соглашения признаются допустимыми, если выполняются обязательные условия для обеспечения конкуренции.

Как считают эксперты сахарного рынка, принятое решение из-за незначительного объема фактически запрещает экспорт сахара на период до 28 апреля 2025 года в рамках экспортных соглашений.

С начала мая 2024 года и по 31 августа 2024 года в России действует запрет на экспорт сахара. Это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка. Ограничительный режим предусматривает ряд исключений.

Так, поставки сахара возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию - 5 тысяч тонн, в Казахстан - 120 тысяч тонн, в Киргизию - 28,5 тысячи тонн. Эти объемы между экспортерами распределяет Минсельхоз, лицензии на экспорт выдает Минпромторг.