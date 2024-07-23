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РФ видит перспективы увеличения отгрузок нефти в КНР через порты Балтики и Черного моря

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия видит перспективы увеличения отгрузок российской нефти в Китай через порты на Балтике и Черном море, сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.

"В условиях полной загрузки трубопроводных маршрутов в Китай видим перспективы наращивания поставок российской нефти в Китай морским транспортом с отгрузкой в портах Черного и Балтийских морей и готовы поддержать компании с реализацией этой инициативы", - сказал он.

Китай Сергей Мочальников Минэнерго РФ
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