КНР в июне слегка снизила импорт российской нефти - до 2,05 млн б/с

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китай в июне сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,05 млн б/с, что на 2,4% меньше, чем в мае, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,43 млн тонн нефти против 8,91 млн тонн в мае. Затраты Пекина на российскую нефть в июне составили $4,9 млрд против $5,2 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт нефти РФ в КНР в июне находился на уровне 281 тыс. тонн против 287 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,05 млн б/с по сравнению с 2,1 млн б/с в мае.

Другой крупнейший экспортер нефти в Китай - Саудовская Аравия - в прошлом месяце также снизил поставки: с 1,75 млн б/с в мае до 1,66 млн б/с в июне. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил 6,815 млн тонн (7,44 млн тонн в мае), а затраты КНР на нее оцениваются в $4,375 млрд.

Всего Китай импортировал в июне 46,45 млн тонн, или 11,3 млн б/с против почти 46,7 млн тонн, или 11,06 млн б/с в мае.

Нр вак пч