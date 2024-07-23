Темпы уборки зерна в РФ более чем вдвое превышают прошлогодние

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс РФ, начавший уборку зерна в этом году значительно раньше прошлогоднего из-за жаркой погоды в ряде зерносеющих регионов, к 19 июля намолотил 46,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 25,9 млн тонн больше, чем за аналогичную дату прошлого года (20,9 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Зерновые обмолочены с 13,7 млн га против 5,5 млн га годом ранее. Урожайность ниже прошлогодней - 34,2 ц/га против 38,4 ц/га на 19 июля 2023 года.

В том числе пшеницы собрано 40,7 млн тонн, что на 26,2 млн тонн больше, чем год назад. Ее урожайность составила 35,7 ц/га против 39 ц/га годом ранее. Пшеница обмолочена с 11,4 млн га (3,7 млн га год назад). Ячменя собрано 4,3 млн тонн против 3,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Его урожайность составила 33,2 ц/га (37,8 ц/га годом ранее). Ячмень обмолочен с 1,3 млн га против 853,3 тыс. га год назад.

Как сообщалось, ряд южных регионов уже завершил уборку зерна, урожай в этом году ниже прошлогоднего.

По прогнозу Минсельхоза, РФ в этом году может собрать 132 млн тонн зерна против 144,9 млн тонн в 2023 году.

Сбор рапса в этом году выше прошлогоднего - 599,4 тыс. тонн против 489,2 тыс. тонн, его урожайность ниже - 21 ц/га против 23 ц/га. Рапс обмолочен с 285,1 тыс. га против 204,8 тыс. га год назад.