В РФ увеличили штрафы за сокрытие экологической информации

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который увеличивает административные штрафы за сокрытие и искажение экологической информации.

Документ (№410399-8) был внесен в парламент группой депутатов в июле 2023 года.

Поправки вносятся в ст. 8.5 КоАП.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение информации о состоянии окружающей среды, об источниках загрязнения природных ресурсов, о радиационной обстановке, о выполнении мероприятий по охране окружающей среды может повлечь штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (сейчас от 500 руб. до 1 тыс. руб.); для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 3 тыс. до 6 тыс. руб.); для компаний от 50 тыс. до 200 тыс. руб. (сейчас от 20 тыс. до 80 тыс. руб.).

Вводятся административные штрафы за повторное нарушение данной статьи. Для граждан штраф может составить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб., или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

"Предлагаемые изменения позволят привести размеры административных штрафов в соответствие с иными штрафами, предусмотренными КоАП за административные правонарушения в области охраны окружающей среды", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.