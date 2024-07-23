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Дума приняла во II чтении проект о передаче ФНС полномочий по регистрации личных фондов состоятельных россиян

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по регистрации личных фондов россиян - аналогов зарубежных трастов.

Эти изменения содержатся в поправках в законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в основы законодательства РФ о нотариате.

Изначально внесенный правительством РФ в Госдуму законопроект (№293466-8) уточнял лишь две процедуры: внесения в единую информационную систему нотариата сведений о госрегистрации смерти и удостоверения в нотариальном порядке подлинности подписи переводчика. Однако ко второму чтению он был дополнен нормами о регистрации личных фондов, которые могут быть как наследственными (регистрируются после смерти), так и прижизненными - создающимися для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в такой фонд составляет 100 млн рублей.

Проект упрощает процедуру регистрации личных фондов, которые сейчас действуют в форме унитарных некоммерческих организаций (НКО), и выводит их из-под надзора Минюста. Документ предусматривает, что регистрацией личных фондов будет заниматься не Минюст, как сейчас, а ФНС. Подать документы в налоговый орган можно будет через нотариусов.

Это положение ранее вызывало беспокойство у ФНС и Минюста. Служба указывала на то, что законопроекты не закрепляют ни за каким госорганом полномочия по проверке документов и осуществлению контроля за личными фондами, сообщал источник "Интерфакса". Отсутствие же контроля, отмечал в свою очередь Минюст, может привести к управлению имуществом личных фондов "в противоправных целях".

Решения об учреждении личных фондов и уставы таких фондов, сведения об учредителях личных фондом не будут попадать в открытый доступ, устанавливает принятый закон.

Кроме того, депутаты во вторник приняли во втором и третьем чтениях закон (№190808-8), который корректирует ряд норм Гражданского кодекса РФ и отменяет действующий запрет на безвозмездную передачу имущества в личный фонд не его учредителем.

Госдума ФНС
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