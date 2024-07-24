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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами столкновения легковушки с грузовиком в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Свердловской области.

В результате ДТП водитель легковой автомашины и три его пассажира скончались на месте до прибытия бригады медиков, водитель грузовика не пострадал, говорится в сообщении.

По предварительным данным, грузовик не уступил дорогу легковушке, двигавшейся навстречу.

Екатеринбург ДТП
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