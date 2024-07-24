Россельхознадзор запретил транзит продукции птицеводства из США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 июля 2024 год запретил ввоз продукции птицеводства из США и транзит этой продукции по территории России, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на письмо ведомства на имя регионального менеджера по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Центральной Азии представительства службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Минсельхоза США при ЕС.

По сути, запрет касается только транзита, поскольку ввоз продукции птицеводства из США ограничен российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Временные ограничительные меры введены в целях предосторожности, отмечается в письме.

Россельхознадзор также выражает озабоченность ситуацией с распространением высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) в США. Ведомство отмечает, что ограничения из-за ВГП введены уже в 38 штатах, кроме того наблюдается большое количество повторных вспышек у домашней птицы в штатах Нью-Мексико, Миннесота, Колорадо и др. При этом отсутствует полная информация о предпринимаемых госветслужбой США мерах контроля и ликвидации вспышек гриппа птиц, подчеркивается в письме. Это и стало причиной вводимых ограничений.

Как отмечает издание, запрет на поставки не отразится на российском рынке, поскольку продукция птицеводства на ввозится из США с августа 2014 года, когда начало действовать российское продовольственное эмбарго. Однако через Россию транзитом птицеводческая продукция из США поставляется в Казахстан. После 24 июля этот транзит становится невозможным.

"Вопрос отмены временных ограничений может быть рассмотрен после предоставления исчерпывающей информации по ликвидации вспышек ВГП на территории США и до проведения переговоров между компетентными ведомства России и США", - заявили изданию в Россельхознадзоре.

В пресс-службе Россельхознадзора "Интерфаксу" эту информацию подтвердили.