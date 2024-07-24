"Аэрофлот" задерживает рейс Каир - Москва почти на шесть часов в ожидании разрешения на вылет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вылет рейса "Аэрофлота" SU401 Каир - Москва задерживается по техническим причинам, сообщил перевозчик.

"Авиакомпания ожидает разрешения на вылет воздушного судна от местных авиационных властей", - говорится в сообщении.

По расписанию рейс должен был вылететь в 16:30, ожидаемое время вылета, по данным сайта компании, - 23:00.

На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, заверили в компании. Организовано предоставление напитков и питания.