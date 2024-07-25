Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рейс "Аэрофлота" SU401 вылетел из аэропорта Каира в Москву ("Шереметьево") после задержки почти в 7,5 часов, следует из данных сервиса FlightRadar24.

По расписанию вылет был запланирован на 16:30 - фактически борт взлетел в 23:46. Ожидаемое время прибытия в Москву - 05:05.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что ожидает разрешения на вылет самолета от местных авиационных властей. На время ожидания для пассажиров было организовано предоставление напитков и питания, отмечали в компании.