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Путин считает, что следователям нужно внедрять в работу передовые цифровые решения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудникам органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ в эпоху динамичных перемен в мире необходимо совершенствовать методы работы, внедряя передовые подходы и цифровые решения, отметил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

"Сегодня, в эпоху динамичных перемен в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего возникают и новые риски. В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве. На эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения", - сказал Путин.

Он отметил, что передовые подходы и цифровые решения "позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления".

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