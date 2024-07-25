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Мишустин прибыл в Горно-Алтайск

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Республики Алтай - Горно-Алтайск.

Глава правительства совершает поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири, в ходе которой уже посетил Магадан, Хабаровск и Новосибирск.

Премьер РФ ежегодно летом отправляется в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

В Горно-Алтайск Мишустин за время пребывания на посту главы правительства приезжал неоднократно, в том числе в июле прошлого года. Он провел здесь большое совещание по развитию туристической отрасли.

Планируется, что в ходе нынешнего визита в Горно-Алтайск он ознакомится с планами реконструкции и расширения действующего здесь аэропорта, который скоро должен получить статус международного и открыть регион для иностранных туристов.

У Мишустина также запланирована встреча с врио главы республики Алтай Андреем Турчаком.

Горно-Алтайск Михаил Мишустин Алтай Андрей Турчак
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