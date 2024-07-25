Мишустин ознакомится в Горно-Алтайске с планами реконструкции аэропорта
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в четверг, 25 июля, посетит Горно-Алтайск.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ, Мишустин ознакомится с планами реконструкции аэропортового комплекса, который скоро должен получить статус международного и открыть Алтай для иностранных туристов.
Также премьер РФ встретится с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком.
В поездке главу правительства сопровождает министр транспорта Роман Старовойт.
Мишустин совершает поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири, в ходе которой уже посетил Магадан, Хабаровск и Новосибирск.
Глава правительства ежегодно летом отправляется в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
В Горно-Алтайск Мишустин за время пребывания на посту премьер-министра приезжал неоднократно, в том числе в июле прошлого года. Он провел здесь большое совещание по развитию туристической отрасли.