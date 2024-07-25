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Зампредправления "Сбера" представил Мишустину проект реконструкции аэропорта Горно-Алтайска

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Инвесторы ожидают, что через несколько лет аэропорт Горно-Алтайска будет принимать до 250 тыс. иностранных туристов в год, такие цифры привел зампредседателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов, презентуя премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проект реконструкции аэропорта.

"Мы работаем над тем, чтобы это был международный пункт пропуска, чтобы мы могли здесь принимать и зарубежных туристов. Расчеты показывают, что уже буквально через 3-4 года сюда могли бы прибывать [иностранные] туристы численностью около 250 тыс. человек. Где-то, наверное, 150 тыс. человек из Китая. Другие будут прибывать из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, иных стран", - сказал Кузнецов.

При этом реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться раньше планового срока - не в 2025 году, а в конце 2024-го. "Мы, фактически, сегодня приступили к проектированию. И очень бы хотели, чтобы уже к концу года приступили к работе, - сказал Кузнецов. - Концессионное соглашение между Росавиацией и аэропортом спланировано на март 2025 года. У нас есть все возможности, чтобы сдвинуть эти сроки "влево", чтобы мы стартовали уже в этом году".

Врио главы региона Андрей Турчак поддержал просьбу сдвинуть срок и начать работу раньше. "Просим на ноябрь перенести, чтобы до конца года стройка началась", - сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил "Сбер" за вклад в развитие туристической отрасли Республики Алтай, но призвал регион привлекать и других инвесторов.

"Инвестор, который пришел сюда, - "Сбер" - показал, как нужно работать. Здесь в непростых условиях за несколько лет был создан замечательный комплекс. "Манжерок" многие видели, мы также успели посетить. Сделано все от души", - обратился он к зампреду правления "Сбера" Станиславу Кузнецову.

При этом Мишустин посоветовал привлекать и другие компании. "Кроме "Сбера" есть еще очень много инвесторов, которые должны вас поддерживать. Я думаю, что до них надо тоже [достучаться]", - предложил премьер, комментируя слова врио главы Республики Алтай Андрея Турчака о плотном сотрудничестве со "Сбером". "Мы до них еще не добрались, но доберемся", - отреагировал Турчак.

Власти Республики Алтай обсуждают с Министерством транспорта РФ возможность расширения Чуйского тракта до четырех полос. Об этом рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину врио главы региона Андрей Турчак.

Чуйский тракт - федеральная автодорога, которая идет через Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией.

"Сегодня сказали по поводу узкого места - это расширение Чуйского тракта. Роман Владимирович [Старовойт, глава Минтранса РФ] второй раз за последние полторы недели посещает Горный Алтай - обсудили этот вопрос: возможность расширения до четырех полос с выходом за "Манжерок". То есть не до туристического комплекса, а за него", - отметил Турчак. "И дальше надо [развивать трассу] - не только за "Манжерок", но и до границы, до Ташанты и дальше", - добавил он.

Андрей Турчак Горно-Алтайск Михаил Мишустин Сбер
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