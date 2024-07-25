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Минобороны сообщило о гибели экипажа при крушении вертолета в Калужской области

Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб, сообщило Минобороны. Ранее о падении вертолета сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - сказано в сообщении министерства.

"Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность. На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России", - говорится в сообщении.

Губернатор Шапша сообщил, что Ми-28 упал в Жиздринском районе.

По официальным данным, существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Минобороны РФ Ми-2 Калужская область
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