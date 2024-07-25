Госдума осудила позицию Кнессета в отношении палестинского государства

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла заявление с осуждением позиции парламента Израиля - Кнессета, выступившего против создания палестинского государства, сообщает сайт Думы.

В заявлении констатируется, что израильский парламент "грубо нарушает принципы и нормы международного права, составляющие основу ближневосточного урегулирования, а также многочисленные юридически обязывающие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, однозначно провозгласившего в качестве решения палестинской проблемы создание на этой древней земле двух суверенных государств - Израиля и Палестины".

В связи с этим депутаты Госдумы призывают парламенты государств мира, международные парламентские организации "осудить неправомерные заявления Кнессета Государства Израиль и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития в Палестине, усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов политическими и дипломатическими средствами, используя в т.ч. потенциал парламентской дипломатии, межпарламентских контактов и сотрудничества".